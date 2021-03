1









Alessio Tacchinardi, a TWM, ha parlato di Juve-Porto e dell'assenza (pesante) dei senatori davanti alle telecamere: "Chiesa è andato a parlare in tv, ma mi sarei aspettato Ronaldo. Era lui che doveva dare spiegazioni, anche sulla sua partita. Aveva riposato con la Lazio, perché allora quella partita? Serviva anche chiedere scusa ai tifosi - le parole dell'ex centrocampista Juve -. Ho visto in due partite - prosegue l'ex centrocampista bianconero - tutti episodi di una squadra che non c'è con la testa al 100%. Mi sembra non ci fosse la cattiveria necessaria per passare. È stata superficiale su alcuni episodi che sono costati cari".