Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha detto la sua sulla questione legata alla trattativa tra il club e Paulo Dybala per il rinnovo dell'argentino: "La sensazione è che si sia rotto qualcosa. Magari Dybala voleva un certo tipo di contratto, la Juve aspettava le sue prestazioni. La sensazione è che non ci sia più grande feeling. La Juve ha creduto in lui, però lui deve salire di livello: in Supercoppa è entrato negli ultimi 20' per spaccare la partita e invece ha fatto veramente poco. Il giocatore vuole massimizzare, ma a Dybala, per pretendere quei soldi, mancano oggi due marce".