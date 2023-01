L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha commentato anche le affermazioni di Angel Di Maria dopo la sconfitta contro il Monza.'Stimo Di Maria come persona e calciatore, ma non sono assolutamente sulla sua linea. Tu giocatore ti prendi la responsabilità delle prestazioni, vai in campo e non te ne deve fregare niente del -15, che poi magari i punti te li ridanno pure. Il suo sembra un alibi inaccettabile. Stiamo parlando della Juve, non di un club di Serie C in cui magari non vengono pagati gli stipendi e ti prendi anche la penalizzazione in classifica'.