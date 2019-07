Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in particolare del ruolo di Miralem Pjanic in bianconero con l'arrivo di Maurizio Sarri. Questa la sua previsione: "Tutti parlano di Cristiano, ma per me la chiave della nuova Juve sarà Pjanic. Oltre alla regia, dovrà produrre la stessa intensità di Jorginho e guidare il primo recupero palla, fondamentale per Sarri. Pjanic ha più qualità di Jorginho: se riuscirà a fare quello che l’allenatore chiede al suo regista farà una grandissima stagione".