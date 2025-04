Tacchinardi perplesso su Koopmeiners: 'Ma che giocatore è? Lo vedo annebbiato dalla pressione'

2025 Getty Images

continua a nutrire forti perplessità sul rendimento di. Ecco le parole dell'ex centrocampista bianconero sull'attuale numero 8 della Juve.TACCHINARDI SU KOOP - "Ma che giocatore è Koopmeiners? Nico Gonzalez lo vedi che ha qualcosa di particolare, ma la partita di Koop col Genoa se la analizzi ti chiedi: che giocatore è? Zidane ha fatto fatica un mese e mezzo, qui ne sono passati otto... la mia domanda è: che giocatore è? Che caratteristiche ha? Lo vedo in difficoltà anche tecnicamente, è una sorpresa in negativo. E' annebbiato dalla pressione: è un giocatore da Juve? Motta mi diceva che lo vedeva bene da 6, da 8 e da 10, ma a me è da novembre che non convince. Ci vuole la testa per giocare alla Juve, deve uscire da questa situazione e dipende solo da lui".