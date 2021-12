Intervenuto sulle colonne de Il Giornale, l'ex giocatore bianconero Alessioha parlato anche di Gianpieroe della situazione dellaalla luce di questa prima parte di stagione. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Gasperini è il miglior allenatore della Serie A, con un materiale inferiore alle grandi riesce sempre ad arrivare in alto, facendo crescere tanti giocatori. Il suo lavoro ha reso la Dea una big. L'è la squadra più europea del calcio italiano per intensità e mentalità. Mi sarebbe piaciuto molto Gasp alla Juve. Come Conte è uno che ribalta le squadre che allena. Forse per caratteristiche e mentalità sarebbe stato più adatto di, che è un formidabile gestore di campioni, per ricostruire e aprire un nuovo ciclo. Sarebbe stato una ventata di calcio diverso".E sulla Juve: "A inizio stagione ero convinto potesse lottare per lo scudetto. Invece sarà terribilmente difficile arrivare in Champions: le prime 4 sono tutte superiori. A questa squadra servonoper tornare in alto: farei di tutto per portarli in bianconero. Sono perfetti per il 4-2-3-1 che sta plasmando Allegri nelle ultime gare".