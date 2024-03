Le parole di Alessioa Gazzetta dello Sport:SOULE' - «Ho guardato e riguardato il gol di Soulé con l’Argentina Under 23 e penso di non essere stato l’unico: è davvero una magia. Ma non sono stupito, parliamo di un ragazzo che ha qualcosa di diverso e in più degli altri. Il gol? In realtà, l’album di Soulé è più ricco, io gli metto anche certe giocate che gli ho visto fare ai tempi dell’Under 23 della Juventus. Matias è un talento, aveva soltanto bisogno di continuità per mettere in mostra tutte il suo mix di tecnica, fantasia e imprevedibilità».