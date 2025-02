Tacchinardi a TikiTacco: 'Motta mi ha spiazzato e deluso, la società anche. La Juve non cresce e ha fallito il vero obiettivo, ora che si fa?'

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi dopo PSV-Juventus

Le parole di, format de ilBianconero in onda sul nostro canale YouTube , sul momento delladopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV.- "Il primo tempo con l'Inter non mi era piaciuto. Poi io l'ho sempre detto, c'era qualcosa che non mi convinceva… Non c'era la sensazione di una squadra matura, esperta, altrimenti l'1-1 contro il PSV si portava a casa! Mi resta la vittoria contro l'Inter, ma è un'enorme delusione".

- "Non hai mai avuto la sensazione di comandare la partita. Ma forse è da ridimensionare un po' tutto il calcio italiano, è un salasso economico per Milan e Juventus (per l'Atalanta meno, perché continua a vendere e comunque ha fatto una Champions clamorosa). Per noi, giusto che siamo usciti. Loro hanno avuto più personalità, più qualità del gioco, più intensità. Io non ho giocato a questi ritmi, ma se giochiamo noi giocano anche gli altri… La formazione non mi è piaciuta, non mi sono piaciuti i cambi. Poi non so cosa sia successo con Cambiaso, ma l'undici titolare non mi è piaciuto. Con tutto il rispetto per Motta, a cui auguro di diventare un grande allenatore della Juventus, ma questa partita mi ha lasciato un po' così per la formazione. Loro hanno strameritato di passare il turno".- "Pensavo agli ultimi 15 minuti con il Milan in Supercoppa. Ho la sensazione che quando la Juve viene messa sotto e vuole mettere una marcia in più, accelerare, con la fame di vincere che con l'Inter si è vista, non ce la faccia per una questione di personalità. I leader sono stati mandati via tutti, devono crescere ma non so quanto tempo ci voglia. L'obiettivo è stato fallito, uscire con il PSV dopo una partita vinta 2-1 all'andata e già a settembre 3-1... Non penso sia un discorso fisico, ora i giocatori per fare i cambi ci sono. Il discorso è di personalità, le parole di Locatelli sono chiare. Questa squadra arriva a un limite e non riesce a superarlo, non riesce a tirare fuori il carisma che ci vorrebbe per vincere queste partite [...]".- "La Juve è in una continua ricerca di se stessa. Non so se la non-fiducia abbia rallentato questo processo, ma a fine febbraio tiri le righe e dici che devi lottare per il quarto posto. Sembra imbarazzante, dopo una campagna acquisti faraonica sia all'inizio che a gennaio. E in tutto ciò ci ritroviamo a giocare per un posto in Champions, vediamo che valutazioni faranno. Può succedere anche che non si entri nelle prime quattro. Finora abbiamo sempre detto di dare tempo, ma ora il tempo ha dato una bella legnata. Siamo andati a casa meritatamente in Champions: in una partita che valeva una stagione dovevi fare qualcosa in più, se poi quello è il loro massimo poi non possiamo farci niente. Certo che se vado a vedere ingaggi e costi [...]. Contro il PSV non avrei fatto giocare Koopmeiners, in più aveva la febbre! Thuram è un'iradiddio, lotta, strappa, combatte… Poi magari si sarebbe perso comunque, però… Non dico che la Juve doveva vincere la Champions, ma nella chat del '96 c'è stato enorme dispiacere e anche sorpresa. Non so chi si aspettava una Juve così, il PSV sembrava una squadra di fenomeni! E che bel calcio che ha proposto, il primo goal è frutto di una bella azione, ben giocata. Ora vediamo se ci sarà il contraccolpo o no, ma se mi chiedi se sono entusiasta ti dico no, per niente. L'obiettivo minimo era questo, abbiamo aspettato e ora ci troviamo senza niente in mano".- "Non ho ancora capito che caratteristiche abbia. Siamo a fine febbraio, è questo? In una partita così importante devi fare giocare i migliori, figurati poi se aveva la febbre! Evidentemente Motta è integralista e vuole finire la stagione così, e allora aspettiamo la fine della stagione. Secondo me neanche se vinci la finale di Coppa Italia hai salvato la stagione, l'ottavo di finale andava giocato senza se e senza ma. Per Veiga è un dispiacere enorme, stava facendo bene. Ma la cosa che dispiace è anche che non si cresce, vedi un po' di luce e poi torni giù, rialzi la testa e poi ancora giù. Non si sale di livello, non so se sia il continuo cambiare la formazione ma non cresce, non sta migliorando. Si gioca e vediamo che succede. Ne vedo poche di squadre così, non ho ancora capito perché. Prendi delle imbarcate clamorose in difesa, non difende più nessuno, mentre nel primo periodo eri una macchina… E non riesco a capire qual è la difficoltà. Adesso hai Conceicao, Yildiz, Mbangula, Vlahovic, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez, sette attaccanti, e ti ritrovi ad arrivare tra le prime quattro. Non va bene, non capisco perché. Magari tenere o mettere dentro qualcuno di personalità poteva aiutare. Si sono sbagliate le valutazioni? Secondo me sì".- "Quella di Locatelli mi è sembrata un'analisi lucida, il mister mi ha un po' sorpreso. Poi non lo so, se lui dice certe cose è perché ci credeva. Comunque mi ha spiazzato [...]. E anche il silenzio della società… Nel Milan Ibra si è presentato, ci ha messo la faccia. Le parole di Locatelli e Motta totalmente diverse mi hanno spiazzato, ma il fatto che la società non si sia presentata mi ha fatto veramente strano. O ha voluto lasciare la responsabilità all'allenatore, altrimenti ti dovevi presentare… Non è una bella cosa, allora Motta è lasciato solo come Allegri l'anno scorso? Mi sembrerebbe una follia… E poi oggi a chi si aggrappano i giocatori? La figura che manca è solo una, e si chiama Alex Del Piero. Questa società ha bisogno di una sola persona, carismatica, conosciuta e amata in tutto il mondo, che parla mille lingue, ed è lui: una figura perfetta, perché non c'è? Non penso che chieda la luna, chiederà di fare Alex Del Piero. Giorgio è eccezionale ma fa un'altra cosa, Del Piero sarà ingombrante ma per chi? Giuntoli fa il direttore sportivo, perché dovrebbe dargli fastidio? Ora ti giri e chi hai? Ne hai uno che ama la Juve più di ogni altra cosa?".- "La situazione non è ben definita, intanto manca la famosa ossatura. Poi ci sono giocatori in prestito, non è facile oggi perché non c'è una base solida, non c'è una continuità di partite. Mi auguro almeno in qualche mese di livello, per fare affidamento su certi giocatori e metterne poi altri. Ma la cosa decisiva è la guida tecnica: ti fidi, vai nel fuoco con lui, oppure no? A fine stagione sarà ancora lui la guida tecnica? Io mi auguro ora di vedere una squadra che cresce. Abbiamo sempre parlato di tempo, adesso c'è un impegno alla settimana. Questa è una Juve che sta crescendo poco e zoppicando tanto".