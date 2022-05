L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche del futuro di Federcio Bernardeschi che, con ogni probabilità sarà lontano da Torino.



'Penso che Bernardeschi sia un gran giocatore e una valida alternativa se si vuole competere su vari fronti. Penso però, che lo stipendio di Bernardeschi percpeito in questi anni alla Juve sia stato troppo elevato e non so se troverà in Italia qualcun altro che sia prontro a garantirgli quello stipendio'.