Tacchinardi non ha dubbi: "Yildiz sta facendo qualcosa di clamoroso, la Juve deve blindarlo il prima possibile"

Le parole di Tacchinardi a Mediaset

Kenan Yildiz ha giocato una grande partita contro il Wydad Casablanca, trovando due reti e sfiorando la tripletta, sfumata per un autogoal . La sua prestazione è stata senza dubbio da protagonista, e ha confermato ancora una volta il suo talento e la sua importanza in questa squadra.Ne ha parlato anche Alessioa Sport Mediaset, sostenendo che la Juventus debba muoversi in fretta per blindarlo, ma non solo."Mi sta piacendo molto la nuova società, ha messo la mentalità di andare al mondiale per vincerlo e non per fare i turisti. partite leggermente facili ma con grande atteggiamento, si vede il lavoro di Tudor".

"Yildiz sta facendo qualcosa di clamoroso, la Juve deve blindarlo il prima possibile".