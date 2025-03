Tacchinardi non ha dubbi: 'Tudor sognava tutto questo! Su Thiago Motta...'

Getty Images

Il commento di Tacchinardi su Thiago Motta e Tudor

Anche, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato brevemente la scelta delladi esoneraree sostituirlo con Igor Tudor , suo compagno di squadra in bianconero.Ecco le sue parole: "Innanzitutto un grande in bocca al lupo a Thiago Motta per il prosieguo della sua carriera, penso sia un grande allenatore perché l'ho visto l'anno scorso in un Roma-Bologna finito 1-3 ed ero rimasto letteralmente impressionato da come giocavano. Pensavo che fosse l'uomo giusto nel momento giusto, ma purtroppo non è andata così. Mi è piaciuto anche il suo post di ringraziamento, però penso che la società abbia fatto bene a cambiare perché le ultime due prestazioni non mi erano piaciute. E ora ha preso il profilo giusto. Ho letto le dichiarazioni del suo procuratore, diceva che Igor è contentissimo: so per certo che non è contentissimo, lui sognava di allenare la Juve! Son sicuro che porterà tanta juventinità, perché solo chi ha indossato quella maglia e ha vinto con quella maglia può portare juventinità".