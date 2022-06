In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che potrebbe essere l'eventuale partenza di De Ligt, consigliando a Madama dove e come intervenire per rimpiazzare l'olandese. 'Bremer è particolare, dovresti vederlo in una difesa di reparto. E' stato esaltato per il gioco che ha Juric e Gasperini, ma io andrei su Koulibaly'.