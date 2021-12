Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconeroha parlato della stagione della Juventus e del 2022 che attende la squadra di Allegri: "Mi sembra che la Juve stia superando le difficoltà. Ha sfruttato il calendario favorevole anche senza Chiesa e Dybala. E ora non subisce più gol al primo episodio: è cambiata la mentalità". Ma, avverte Tacchinardi, c'è ancora qualcosa da migliorare: "La Juve non riesce a tenere la spina attaccata per tutta la partita, si è visto anche contro il Cagliari. E fa troppa fatica negli ultimi 30 metri"."De Ligt ha capito come essere un leader, si vede dall'atteggiamento e dalla postura. Ha davvero preso possesso della difesa. E da gennaio mi aspetto una stagione da 10 da Dybala e Chiesa: da 6 non basterebbe a questa Juve". E a proposito di gennaio, Tacchinardi ha ben chiara l'importanza di questo mese per i bianconeri: "Sarà il mese della verità e Allegri lo sa, per questo si è augurato che a metà febbraio la Juve abbia l'attuale distacco. Significherebbe aver superato positivamente un ciclo di ferro. Allegri è stato l'uomo in più, ha gestito con esperienza la situazione, facendo scudo e sdrammatizzando. Credo che la vera Juve ancora non si sia vista. E a parte l'Inter, quelle davanti perdono colpi. Se la Juve batte il Napoli il 6 gennaio...".