L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW dove ha parlato della gara di ieri tra i bianconeri e lo Spezia.



'Un massacro così di infortuni non c'è mai stato. Si parla tanto di Dybala, ma mi chiedo: è così gracile o magari è un lavoro non fatto bene su tutta la squadra? Non ha più ricambi in mezzo. Ieri si è visto poco Vlahovic. Mi preoccupa in ottica futura che non abbia fatto neanche un tiro in porta. Non gli sono state date palle utili. Mi fa specie che la squadra non sia stata in grado di riuscire a far fare un tiro a Dusan per tiutta la partita. Per me Vlahovic non è stanco, ma la Juve fa enorme fatica a portare palla lì davanti'.