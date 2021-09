Alessio, a TMW Radio, ha parlato di Manuel Locatelli: "Ha fatto un'ottima partita. L'ho visto molto dinamico, intenso, anche giocando da mezzala, dove non si esalta troppo. Quando vede palla, sa fare calcio, vede gli spazi, gioca in verticale. Ho visto un grande giocatore, Allegri sarà stato molto contento di vederlo così. Il campionato? Ronaldo ha messo in grande difficoltà la Juventus e per questo non posso immaginare una Juve che a gennaio non faccia qualcosa d'importante. Quindi metto Inter, Juventus, Roma e Milan. Se si crea l'alchimia tra Mourinho, squadra e ambiente, può fare molto bene".