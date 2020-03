Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha commentato ai microfoni di Rete 4, nel corso della trasmissione Pressing, il caos in Serie A per le misure da prendere per la diffusione del Coronavirus: "Non è facile per un giocatore sapere poche ore prima che non si gioca una gara, perché poi ci sono tante partite ravvicinate e con punti pesanti. Juve-Inter con lo stadio pieno dà sicuramente un'immagine importante. Si è andati un po' oltre con discorsi su una Calciopoli bis. Mi sembra assurdo. Sicuramente la Lega deve dare una linea comune e deve essere chiaro quel che hanno deciso. La Lega ha proposto a Marotta di giocare lunedì, ma non hanno dato una specifica sul perché non si è giocato la domenica. Che si giochi o non si giochi serve essere chiari. Nella pressione, la Lega non ha saputo gestire e non può prendere una decisione così. Le immagini dei tifosi a Lecce passati al termoscanner sono una follia".