L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ai microfoni di dotsport.it ha parlato dell'ultima partita dei bianconeri: "La Lazio ha fatto un buon primo tempo. Nella ripresa però ho visto gli scheletri della Lazio di Sarri. La squadra non ha ancora abbandonato i dettami del vecchio allenatore. Il buco che Casale prende sul gol di Chiesa, facendosi infilare da un lancio centrale da 50 metri, è grave. La Juve?. Brutto primo tempo con la Lazio in Coppa Italia, bellissimo secondo tempo. Non capisco però questi alti e bassi. Martedì ha dimostrato di poter fare bene. Ma non ha continuità."Lui è questo. Piaccia o non piaccia. La società deve fare delle valutazione e capire se si vuole continuare con la sua filosofia. Ma lui è quello che rende la squadra sorniona, la tiene bassa e gioca in contropiede. Se piace, bene. Ma va accettato per quel che è".