L'ex della Juve, Alessio Tacchinardi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. "Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato».Recupero fondamentale. Il Dusan di quest’anno sposta gli equilibri".DISTRAZIONI EXTRA CAMPO - "Non penso. Non ha inciso negativamente nemmeno la sospensione di Pogba per doping. Ormai Allegri e il gruppo si sono fatti una bella corazza. Però…"."A gennaio qualche rinforzo servirà. Hojbjerg e Samardzic, seppur con caratteristiche diverse, sarebbero ottimi innesti. Il serbo è giovane, ha qualità e nel centrocampo della Juve non mi dispiacerebbe. Sono convinto che se i bianconeri a Natale saranno vicino alla vetta, la società qualche sacrificio lo farà".