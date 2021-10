La vittoria contro la Roma ha sancito il ritorno della. È questo il pensiero di Alessio, ex centrocampista bianconero, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Allegri è riuscito a dare l'impronta tattica dopo due mesi e mezzo di lavoro, non senza fatica". Secondo Tacchinardi "la Juve è tornata e questo è il dato più importante, di maggior attualità". "Già contro il Milan - prosegue Tacchinardi - si erano visti i primi segnali. Sto riconoscendo la mia Juve, tosta e tenace, magari non bellissima ma con il fascino della vittoria". Per Tacchinardi l'uomo simbolo è Szczesny: "All'inizio non era concentrato, ha avuto dei blackout mentali un po' come tutti. Ora ha riacceso la spina ed è tornato ai suoi livelli".