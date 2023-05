Alessio, a RadioBianconera, parla così di Giuntoli e dell'approdo alla Juventus: "Questi anni sono stati particolari per la, al di là della stagione attuale. Per il prossimo anno la Juventus deve avere le idee chiare sulla guida tecnica, come giocare, e quindi scegliere gli interpreti. La scelta di giocatori pronti con ingaggi pesanti quest'anno non è stata azzeccata, vedi Paredes, Pogba. Mi sembra che Giuntoli sia uno che parli poco e lavori tanto, che ha fame e cerca persone così. Credo che con lui si andrà su altri profili. La Juventus deve tornare competitiva per vincere".