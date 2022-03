Anche l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha voluto dire la sua riguardo l'eliminazione degli Azzurri dal Mondiale. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio.



'Io credo che questa squadra ci abbia regalato delle grandi soddisfazioni in estate e che abbia ampiamente meritato la vittoria dell'Europeo, ma quello visto ieri sera è stato un fallimento totale. L'atteggiamento era quello di chi si è saziato troppo, dopo una vittoria così importante non è nai facile ripartire con la giusta forza. Per il problema dei giovani lo vediamo anche, per esempio in Juventus-Salernitana, nonostante la partita fosse finita da tempo, un giovane Allegri lo ha fatto giocare poco. Non è una critica ad Allegri è un dato di fatto che nel nostro campionato i giovani non si fanno entrare perchè si dice non siano mai pronti'.