L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Pressing, dove ha parlato anche della lotta Scudetto, indicando l'Inter come la squadra più accreditata alla vittoria finale.



'Il Milan non fa più gol. Nel momento che poteva accelerare, ha invece rallentato. Non penso sia un discorso di pressioni, a livello offensivo ha pochi giocatori che fanno gol. Anche il Napoli ha avuto una battuta d'arresto importante, vedremo se Spalletti sarà in grado di rimetterla in sesto. L'Inter invece è tornata prepotentemente alla ribalta'.