Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato anche delle possibili mosse di mercato della Juve e del futuro di Dejan Kulusevski. Ecco le sue dichiarazioni: "Kulusesvki con un'offerta da 35 milioni penserei di lasciarlo andare e punterei su altro: Dejan non ha fatto il salto di qualità mentale. A livello caratteriale gli manca qualcosa. Un po' come Morata. Io a quella cifra ci penserei a darlo via, è un giocatore di enorme potenzialità ma con la mentalità di accontentarsi".