Tacchinardi: 'Kolo Muani? Gol alla Trezeguet. Ma per il futuro voglio...'

Alessio, in diretta su TikiTacco - format del canale YouTube de IlBiancoNero -, ha parlato così delle prime uscite di Kolo Muani."Il gol a Napoli è alla Trezeguet, contro l'Empoli alla Inzaghi. Lui mi sembra un giocatore alla Trezeguet, è forte e ci dà una grossa mano. Ha qualcosa di Osimhen, se l'avessimo avuto prima sarebbe stato un grosso aiuto e avremmo vinto qualcosa di più. Kolo Muani super colpo, bisogna fare i complimenti a Giuntoli. A me piacerebbe molto vedere Osimhen alla Juve, ha il fuoco dentro e vuole sempre migliorare, sarebbe il top per la Juve e anche per la sua mentalità. La cessione di Danilo è stata un disastro. Alberto Costa non lo conosco, mi sembra forte da quello che ho visto, per me è un buon giocatore. Veiga mi è piaciuto, è uno fastidioso ed è giovane".