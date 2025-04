Tacchinardi a Tiki Tacco LIVE: 'Conte polemico? Io lo sapevo. Ma lui è il più forte che ci sia'

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi sulla Juventus

Le parole di, format esclusivo su YouTube de ilBianconero - "Non sono d'accordo con lui, di più. Qualcuno ultimamente sta ragionando sull'io, non sul noi. Igor è stato un vincente con quella Juve là, che aveva giocatori forti che accettavano la panchina, ma che quando entravano mettevano in difficoltà l'allenatore. Sono contento che l'abbia detto pubblicamente, visto che a quanto pare c'è qualcuno che fa il permalosetto: quando uno entra in campo deve dimostrare. Il suo gioco è molto dispendioso, adesso questa squadra non ha 90 minuti per giocare a tavoletta e quindi ha bisogno dei cambi. Un mese fa la Juve era presa a pallate dalla Fiorentina, non c'è niente di scontato. Ora c'è voglia di vincere, ma bisogna pedalare anche quando si entra. La Juve ha bisogno di tutta la squadra, e penso che Igor sia stato molto chiaro: buttare via negli ultimi minuti una partita giocata in controllo totale sarebbe stato un suicidio".- Il primo tempo con il Lecce è proprio quello che vuole Igor: Locatelli è l'emblema chiaro di una squadra che vuole giocare davanti e non ha paura di rischiare. Il secondo goal è calcio, sono molto contento anche per Koopmeiners e spero di essermi sbagliato su di lui. Quelli sono i suoi goal, poi ho visto la palla viaggiare molto di più. Non mi piacciono i piazzati, soprattutto per la fase difensiva, ma la squadra è molto più sciolta, libera di testa. La squadra è buona. Qualcuno mi dice: "Eh ma era il Lecce...". Eppure si è visto come è andata con l'Empoli. Ora c'è l'ostacolo Parma, una partita molto sentita, con grande atmosfera. Ma ho visto tanti miglioramenti della Juve, tanti".- "Deve stare attento Veiga che non è velocissimo, perché il Parma è bravo nello stretto. Kelly secondo me è più bravo. Una partita da vincere, difficile, ma la Juventus ha tutte le possibilità di vincerla. Importante sarebbe recuperare Yildiz e Koopmeiners, il turco sarebbe una grossa perdita perché in questo momento è tanta roba: veloce, guizzante, non dà punti di riferimento…".- "Thuram può giocare in tutti i moduli, con tutte le idee di gioco. Con il Lecce ha solo perso una palla… Forse aveva staccato un po' la spina ma è inesperto, ha dei margini di miglioramento, tra due anni diventa forte vero… Con Tudor viene ancora più esaltato perché è grosso, è forte, mi piacerebbe che aumentasse ancora di più la sua personalità in campo".CONTE – “Io la sapevo sta roba… Guarda il Napoli come gioca, Conte è il più forte che ci sia e non lo dico perché è mio amico, è un fenomeno. Detto questo, follia che a gennaio ti promettono un giocatore, ti mandano vi Kvara, ti dicono che ne prendono uno e poi prendono Okafor. Non è corretto. E penso che questa dichiarazione fosse nel pentolone da tempo e l’ha tirata fuori. Io quella cosa lì la sapevo. Se vuoi costruire devi avere un progetto e poi se ti dico una cosa è quella”.