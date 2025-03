Redazione Calciomercato

Tacchinardi al BN: le parole sulla Juventus e Thiago Motta

Si ferma il campionato ma non le analisi sul momento dellae anche questa settimana, nell'ormai classica rubrica Tiki Tacco, Alessio Tacchinardi ha affrontato i temi principali di questi giorni. Dalla disfatta con la Fiorentina alle scelte die come la società sta gestendo la situazione . Le parole dell'ex centrocampista bianconero in esclusiva a IlBianconero."La partita con la Fiorentina è stata impresentabile, nell'atteggiamento, fai una partita brutta, hai una settimana di tempo, giochi contro la Fiorentina che ha giocato giovedì sera e ti presenti con quella formazione, fai determinati cambi, i giocatorii...quando hanno cominciato con gli olé, siamo arrivati proprio in fondo.. Non è da Juventus, non merita quella maglia lì di fare una figura così. Con il PSV almeno la squadra ha combattuto, ha lottato, anche i giocatori si devono svegliare".NON E' QUESTIONE DI TATTICA - "O hanno rotto definitivamente con l'allenatore... squadra piattissima, non c'è stata reazione. Se io leggo che possiamo cambiare e mettere il 4-3-3, ma voi pensate che cambia l'atteggiamento? Sono ca******e,o. C'è da lavorare sull'empatia. Adesso prendo Vlahovic e lo porto a cena? Si è arrivati ad un punto di non ritorno, perché cambiare dopo il Genoa che casino può venir fuori, che non pensi che con il 4-3-3 si possa vincere la partita...non è il cambio modulo che ti tira fuori da questa situazione, è la cura "Ranieri", qualche abbraccio in più, qualche parola in più, piuttosto che essere rigido come dà l'impressione di essere il mister, son puoi cambiarne 30"."Mi aspettavo qualcosa di forte, mi è piaciuto che Motta non si sia dimesso ma mi sarei aspettato anche le sue dimissioni perché dopo una partita del genere vedi che la squadra non sta rispondendo. Vuol dire che non hai empatia, poi anche tatticamente e tecnicamente c'è un crush totale.. Il Bologna faceva calcio in questo periodo dell'anno, poi vedo Fiorentina-Juve ed ero senza parole. All'inizio c'era qualche idea diversa, con Cambiaso che entrava nel campo. I cambi...sul 2-0 due difensori, non so se è fino alla fine o fino a farsi del male. Poi Thiago Motta fa bene ad andare avanti".Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi, sono cose che rimangono tra noi.... Per me non è che vai in un posto di putiferio totale, a me sembra una squadra che ha voglia di provare ad uscire da questo momento, però si sono incastrati in qualcosa, anche tatticamente nel campo, non è possibile che tutti non rendano per il proprio valore.Chi ha vinto sa come si vince, ci vuole sacrificio, dedizione, è il primo che si mette in battaglia, ma non sopra gli altri, secondo me è duro, deciso ma portandoli dalla sua parte. Se dovesse andare male con il Genoa tutti possono essere bei profili, vai ad allenare la Juve in un momento in cui questa squadra ha bisogno di una figura forte ma empatica, non so cosa è successo con il mister, non si parla più di modulo, non penso siano diventati tutti così scarsi"."Giuntoli ha chiesto empatia a Thiago Motta, ma lui non lo vede in settimana? Esco con il PSV, con l'Empoli, vado avanti e gioco con l'Atalanta, poi Firenze, non è tardi? Quello che non sto capendo è se sei lì tutti i giorni devo controllare queste cose, se sei lì tutti i giorni magari anticipi prima. Mi fa strano questa richiesta adesso al mister. Quando è arrivato Giuntoli ero entusiasta, però dopo lo devi vedere sul campo, ogni maglia ha un suo peso. Non penso ci sia da fare tantissimo a questa squadra, ma sarebbe da andare a parlare con ogni giocatore. Non si poteva iniziare un po' prima? Se Vlahovic non si parla con Motta, vado da lui e gli chiedo 'Cosa c'è che non va' e magari cerco di mettere d'accordo lui con il mister. Non mi sembra ci sia una buona coesione. Non so se a fine stagione cambieranno o no ma dovranno fare delle valutazioni attente anche su Giuntoli"."Mi sembra che Motta stia andando troppo a muso duro con Vlahovic, troppo uno contro uno, quando ha detto c'è gente che pretende e non dà, alla fine è stato Dusan a pagare più di tutti".