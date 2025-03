Tacchinardi: 'Fagioli sembrava Pirlo. Juventus, ma cosa sta succedendo?'

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi dopo Fiorentina-Juventus

, tramite il suo profilo Instagram, si è espresso così sulla sconfitta della Juventus contro la Fiorentina "Mannaggia a me, sul 3-0 ho pure spaccato gli occhiali da vista! Non voglio parlare di formazione né di condizione fisica, la Fiorentina ha giocato giovedì e la Juventus ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita. Non voglio parlare di Vlahovic, tutta la partita in panchina… Non voglio parlare di Fagioli, anzi di lui sì: sembrava che era diventato il giocatore più scarso del pianeta e invece sono contento per lui. Stasera mi è sembrato di vedere il grande Pirlo. E allora di cosa parliamo? Ma cosa sta succedendo alla Juve? Se penso ai primi giorni, quell'entusiasmo fuori dalla Continassa, e vedere adesso, veramente non ho parole. Ma cosa sta succedendo?".