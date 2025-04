Tacchinardi: 'Juventus a testa altissima, Locatelli il migliore a interpretare Tudor'

AFP or licensors

Alessiosul suo profilo Instagram:"Credo che Locatelli sia stato il migliore in campo. Sono felice soprattutto perché l’anno scorso era stato criticato, anche in modo giustificato, visto che non aveva disputato buone partite. In questa stagione, però, con Thiago Motta ha sempre dato tutto, ha lavorato duro e non si è mai tirato indietro. In questa partita si è visto chiaramente il gioco di Igor, e lui l’ha interpretato meglio di tutti: sempre verticale, avrà giocato cento palloni, uno solo all’indietro, tutti gli altri in avanti. E con il gol ha ricevuto il giusto premio per il coraggio, la determinazione, l’ambizione e la personalità. Grande Loca.

Per quanto riguarda i meno brillanti — non mi piace parlare di ‘peggiori’ — sicuramente qualcuno non ha offerto una prestazione all’altezza. Devo dire che Dusan non ha convinto. Ho la sensazione che mentalmente abbia un po’ mollato, ma sono fiducioso che Igor saprà toccare le corde giuste per farlo tornare quel Dusan affamato e aggressivo. Anche se, va detto, in alcune azioni non è stato servito al meglio. Resta il fatto che manca quel centravanti capace di segnare quei gol decisivi per la Champions. Comunque, contro una Roma in gran forma, che ha risalito la classifica e gioca a ritmi alti, la Juve esce non solo a testa alta, ma altissima."