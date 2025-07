Tacchinardi: "Juve, sono emersi i limiti. In attacco c'è poco"

Getty Images

Le parole di Tacchinardi sulla Juventus

La Juventus è uscita dal Mondiale per Club dopo la sconfitta. Termina così una lunga stagione con oltre 50 partite, e i bianconeri recupereranno nelle prossime settimane prima di tornare in campo.Nella sconfitta di ieri è mancato il guizzo decisivo, soprattutto nel reparto offensivo. Ne ha parlato anchea Mediaset, sostenendo che ieri siano stati evidenti i limiti della Juventus non solo in attacco."I limiti si sono visti anche stasera: i tifosi possono essere contenti per l’impegno, ma è normale impegnarsi se sei alla Juventus. Davanti c’è poco, il gol che prende la Juve è perché Garcia è lasciato libero, e lì Tudor deve lavorare".

"La mia sensazione è che la Juve parta in un modo e finisca così, senza mai provare a cambiare qualcosa. Magari due punte negli ultimi 10 minuti potevano creare qualche problema al Real".