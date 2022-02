L'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato dell'impegno della Juve contro l'Empoli ai microfoni di TMW Radio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Vorrei vedere una squadra con una forte identità. Con il Villarreal ottimo primo tempo, ma nel secondo si è abbassata di nuovo e una squadra come la Juve non può farlo. Mi piacerebbe una squadra diversa da quel secondo tempo. Lì mi sono chiesto: "Perché fai così? Perché rallenti in quel modo". La Juve è una buona squadra, è questo che mi fa arrabbiare". E su Rabiot: "Con Davis quante partite avrebbe fatto? Credo poche. Ma anche con Barella...".