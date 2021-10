Alessio, a Tuttosport, ha parlato di: "Juve-Roma mi ricorda la sfida tra Del Piero e Totti, una partita stimolante, dalla rivalità storica, da preparare con grande attenzione. Il ritorno di Mourinho ha ridato fascino al match: il tecnico dà una carica in più. Per la Juve è la partita in cui capire se è guarita, se l’antibiotico Allegri ha funzionato e la febbre è passata.L’uomo partita? Nessun dubbio, Chiesa: in tre anni vince il Pallone d’Oro, è il simbolo della rinascita bianconera. Sul fronte Roma, dico Zaniolo se Abraham è out. Senza l’inglese però perdono tantissimo".