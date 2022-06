Alessio Tacchinardi, a TMW Radio, ha parlato così del mercato Juve: "Di Maria è un talento ed è un ragazzo serio, penso che stia riflettendo su quello che vuole fare tenendo sempre a mente che la sua priorità è il Mondiale. É un giocatore che non può non piacere, ma l'affare in sè non mi fa impazzire. Ho sentito di Neymar e credo che sia fortissimo, ma non stiamo parlando di Messi o Ronaldo, non ha dimostrato di essere a quei livelli per cui le cifre che si sentono in giro per me sono folli. Se fossi la Juve però ci proverei, a patto che il PSG paghi parte dell'ingaggio, se lui è convinto di voler fare bene, è davvero forte. Berardi? Finalmente si sente pronto. E dico finalmente perchè già da qualche anno credo che lo fosse, ha le qualità per giocare in qualsiasi big del nostro campionato. Riguardo l'attaccante, è un peccato che non si sia riusciti a trattenere Morata, ma sono fiducioso. Non so se la società andrà su Dzeko, Arnautovic o qualcun'altro, ma ho la sensazione che in merito abbia le idee chiare".