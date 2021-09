Alessio, ex centrocampista della Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport: «Sono gli stessi visti con il Porto… e quelli di Kean e Szczesny sono grossi. Le assenze erano tante ma io non sto vedendo lo spirito-Juve e ritrovarlo è indispensabile. I guai sono tanti. Il centrocampo non fa gol e non crea. Qualcuno, senza CR7, deve fare un passo avanti».«Mi piacerebbe che qualcuno facesse come Chiesa, che non accetta la sconfitta e lotta. La ricerca di un leader è ancora incompiuta: ci sono bravi giocatori, non una guida dalla metà campo in su. Ci fosse il vecchio Tevez… ».«La scelta di lasciar fuori De Ligt è importante. Tre anni fa è stato il miglior difensore della Champions, la panchina è un messaggio di Allegri per scuoterlo? Mi sembra stia provando di tutto, anche a livello psicologico».