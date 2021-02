L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi non ha dubbi: "Con un Ronaldo così la Juve non è che può rimontare contro il Porto, deve farlo - ha detto a Sport Mediaset - i bianconeri sono più forti della squadra di Conceiçao, all'andata ha giocato malissimo ma il gol di Chiesa vale molto in chiave qualificazione. Dal punto di vista sportivo sarebbe molto brutto uscire agli ottavi in questo modo". La squadra di Pirlo deve recuperare l'1-2 di Oporto, quando Taremi e Marega hanno affondato la Juve.