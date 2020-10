A TMW Radio, ecco le parole di Alessio Tacchinardi sulla vicenda Juve-Napoli: "C'ha perso ancora una volta il calcio. Potevamo assistere a una partita di livello. Penso che se hai il protocollo, devi rispettare quello. Sicuramente si troveranno dei correttivi, ma poi basta. Dopo la partita con il Genoa e il caso di Zielinski, il Napoli doveva andare in ritiro. E invece i giocatori sono tornati a casa. Per quale motivo? Mi sembra strano che sia stato permesso tutto ciò. I casi di Covid sono aumentati, è un dato di fatto. La Asl di Napoli doveva fermare i giocatori e non permettergli di tornare a casa già dopo i casi di positività del Genoa accertati il lunedì".