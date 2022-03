Alessio Tacchinardi, a TMW Radio, ha parlato così di Vlahovic: "La Juve? Non ti dà la sensazione di grande crescita ma la sensazione di avere un attaccante dai numeri impressionati. I pochi palloni puliti che gli arrivano li trasforma in gol. Ha una forza mentale e tecnica clamorosa. Io spero che salga di livello questa Juve. Non credo che sia un bluff quello di Allegri, lo vede anche lui una squadra che fa fatica ad uscire col gioco. Sa che ci sono delle difficoltà. Fa davvero fatica a uscire col gioco, a servire in maniera costante un giocatore che sa segnare. E' vero, in mezzo manca qualcuno ma Vlahovic è clamoroso. Io credo che con un Vlahovic così ci arriva in Champions, ma vincere lo Scudetto mi sembra molto difficile".