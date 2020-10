A TMW Radio, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato del centrocampo che varerà Pirlo nella sfida di domani con il Crotone: "C’è curiosità nel vedere la coppia Arthur-Bentancur. Sono entrati nella ripresa a Roma, ma con un uomo in meno hanno offerto più dinamismo. Arthur potrebbe essere quello che prenderà in mano il centrocampo, perché Rabiot e Ramsey non hanno avuto questa capacità. Il reparto mi sembra ancora troppo leggero, ma sarà il campo a parlare”.