Interpellato a Sky Sport l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha commentato la situazione dei bianconeri: ​"Nel 4-3-3 di Sarri che si trasforma in 4-4-2 là davanti sono giocatori come Dybala e Douglas Costa (infortunatisi nei giorni scorsi, ndr) a poter accendere la luce e dare la giusta imprevedibilità. Speriamo che la Juve riesca a ribaltare la situazione contro il Lione in Champions. Danilo e De Sciglio? Il gioco di Sarri richiede terzini che spingano e quest'anno molti esterni bassi della Juventus non mi hanno convinto. Anche Alex Sandro, a tratti. Certo, vincere non è mai facile e continuare a farlo tanto meno. Alla Juve devi saper sopportare un certo tipo di pressioni. Bisogna capire se alcuni giocatori, anche a centrocampo, hanno ancora la forza e la motivazione di voler continuare a essere i numeri uno e provare a portare la Juve in cima al mondo, in Champions League."