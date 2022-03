Alessio Tacchinardi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della separazione tra Dybala e Juventus:



"Dybala purtroppo ha pagato i tanti infortuni. Un mese fa contro l’Atalanta avevo rivisto il vero Paulo ma poi, nel momento decisivo della stagione e della trattativa, ha avuto una ricaduta. Si potrebbe dire che la Juve è stata un po’ cinica, ma non

la critico, forse l’avrei fatto anche io; nel calcio non c’è più romanticismo. Il discrimine non è tecnico ma fisico, ovvero quante partite può assicurare. Come sostituirlo? Dipende dall’idea di calcio che si vuole fare: Vlahovic e Morata per un

calcio fisico, Raspadori per un calcio più tecnico".