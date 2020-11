A TMW, Tacchinardi ha parlato della Juve e di Cristiano Ronaldo: "I bianconeri? La partita di Champions ha fatto vedere che non avevano la tensione giusta. Era svogliata e in difficoltà, però si sono viste delle cose: la condizione fisica di Dybala, perché sono troppe le partite in cui continua a non rendere, e poi Morata e CR7 in grande condizione. Morata? Non ha mai giocato titolare negli ultimi 4 anni. Era timido, messo sotto da Diego Costa all'Atletico ma anche al Chelsea non era sembrato a grandi livelli. ha un tecnico amico e certi giocatori vanno anche in guerra per questo tipo di allenatori. Aveva bisogno di questo ambiente e di questa situazione per riuscire ad emergere".