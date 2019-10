Alessio Tacchnardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Calcioweb.eu verso la sfida contro l'Inter di domani sera a San Siro: "L'inizio dell'Inter? Conoscendo Antonio non sono sorpreso, è uno dei pochi al mondo che riesce ad incidere così tanto in poco tempo, è un allenatore top proprio come Sarri. Marotta? E' sempre stato un fenomeno nel suo lavoro e lo sta dimostrando, mi piace di lui che parla poco ma i fatti sono pesanti, mi piace la gente che lavora senza fare ‘cinema’, sono arrivati calciatori importanti, è sempre stato pacato nei toni, è un direttore generale di altissimo livello. Marotta è Marotta, parlano i fatti, l’Inter nell’arco di tre-quattro anni arriverà al livello della Juventus". Sul ricordo del 1998, infine: "Cerchiamo di non parlare più di questo episodio, ha ragione Conte quando dice di non aizzare polemiche, casini, cazzate. Ronaldo-Iuliano è il passato, è storia, adesso cerchiamo di gustarci questo bello spettacolo, quelle sono cazzate da bar".