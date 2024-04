Alessio Tacchinardi, l'intervista

Alessioha rilasciato un'intervista in esclusiva a IlBianconero. L'ex centrocampista della Juventus, che ha indossato la maglia bianconera per oltre 400 partite, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di, sottotono nelle ultime uscite."E' un momento dove sta facendo poco la squadra, non penso che Allegri sia contento del primo tempo a Cagliari. Ecco perché il focus ce l'ho sui giocatori rispetto alla guida tecnica.""Locatelli diceva che dopo l'Inter avevano mollato, questa sera in Coppa Italia non c'è spiegazione. Troppo importante passare il turno, può essere che in campionato non avessero tanti stimoli ma quando indossi quella maglia devi dare il 200 per cento per i tifosi. Il campionato sta andando così""Rabiot è un giocatore che ha sempre fatto ottime partite, almeno fino a poco tempo fa. Negli ultimi due anni è stato uno dei migliori. Non so se il discorso contrattuale lo influenza""Non ci sono dentro, adesso può essere un po' sballottato a livello mentale per il contratto, mi auguro che rimanga.""Penso sarebbe una bella soddisfazione, per i tifosi, se lo meritano. E' un po' che la Juve non vince. Adesso la squadra e la guida tecnica si devono concentrare su questo obiettivo""Secondo me Giuntoli cambierà tanto ma adesso tutto deve essere riportato a questa partita contro la Lazio. Il risultato dell'andata è favorevole ma la squadra di Tudor è in crescita