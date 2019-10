Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di CalcioWeb della partita tra Inter e Juve, il derby d'Italia: "E' una partita speciale, bellissima, finalmente si può tornare a parlare di una squadra che può tornare a battagliare con una super squadra come la Juventus, non c’è cosa più bella per chi ama il calcio, c’è dentro rivalità, sportiva tra due squadre forti allenati da tecnici top in assoluto, c’è tutto per vedere un grande spettacolo che ormai non si vede da diversi anni".



LA SFIDA TRA CONTE E SARRI - "L'inizio dell'Inter? Conoscendo Antonio non sono sorpreso, è uno dei pochi al mondo che riesce ad incidere così tanto in poco tempo, è un allenatore top proprio come Sarri".



SU MAROTTA - "E' sempre stato un fenomeno nel suo lavoro e lo sta dimostrando, mi piace di lui che parla poco ma i fatti sono pesanti, mi piace la gente che lavora senza fare ‘cinema’, sono arrivati calciatori importanti, è sempre stato pacato nei toni, è un direttore generale di altissimo livello. Marotta è Marotta, parlano i fatti, l’Inter nell’arco di tre-quattro anni arriverà al livello della Juventus”.



SU JUVE-INTER DEL 1998 - "Juve-Inter del 1998? Cerchiamo di non parlare più di questo episodio, ha ragione Conte quando dice di non aizzare polemiche, casini, cazzate, Ronaldo-Iuliano è il passato, è storia, adesso cerchiamo di gustarci questo bello spettacolo, quelle sono cazzate da bar".