Tacchinardi incorona Yildiz: 'Sta colmando il gap con Del Piero'

AFP via Getty Images

Alessio, ex centrocampista della Juventus e talent de ilBiancoNero, ha pubblicato su Instagram un messaggio ricco di ammirazione e speranza per il futuro del club bianconero, puntando i riflettori su Kenan Yildiz.Nel suo post, Tacchinardi ha ricordato con affetto e rispetto il periodo vissuto accanto ad Alessandro Del Piero, definendolo “un fenomeno” con “talento clamoroso e forza mentale già formata”. Ma l’attenzione si è poi spostata sul presente e, soprattutto, sul futuro juventino: Kenan Yildiz.“A un anno di distanza c’era un abisso tra Kenan e Alex – scrive Tacchinardi – ma negli ultimi mesi il gap si sta accorciando, anche grazie al lavoro di Igor Tudor, che lo ha spostato dal ruolo larghissimo a sinistra a una posizione più centrale nel campo”. Un cambiamento tattico che ha permesso a Yildiz di mostrare tutto il suo potenziale.

Tacchinardi elogia anche l’atteggiamento del giovane talento turco: “Umiltà, sacrificio, orecchie basse ma petto in fuori”. E conclude con un auspicio carico di sentimento: “Gli juventini hanno tremendamente bisogno di innamorarsi di un altro numero 10”.Parole che suonano come un’investitura per Kenan Yildiz, pronto a raccogliere una delle eredità più pesanti della storia della Juventus.