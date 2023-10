Alessio, ex centrocampista della Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: «Juve da lotta con l'Inter? Sì, perché rispetto agli anni scorsi ha smesso di essere “simpatica” e vince partite sporche come quella col Milan. L’Inter ha un centrocampo super, ma è Lautaro dipendente. E allora perché non provarci?».- «Penso sia una strategia, ma non mi convince. Perché non alimentare l’entusiasmo e far sognare i tifosi? Io non credo che se la Juve arrivasse quarta a fine stagione Giuntoli sarebbe soddisfatto...».«Prendo spunto dalla vittoria sul Milan, che sono sicuro abbia dato autostima. Primo: Bremer leader come non mai. Secondo: la crescita di Locatelli. Terzo: attacco ricco di alternative. E poi la Juve non gioca le coppe, è un vantaggio non da poco. La ciliegina sulla torta sarebbe l’arrivo di un De Paul in mediana. E allora sì...».