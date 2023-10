Alessio, a RBN, parla così della situazione Fagioli.“Sono. Parlaimo di ragazzi che anno la possibilità di fare una carriera importante, vestire maglie prestigiosi e invece rischiano di rovinarsi. Non devo dare consigli. Dico però che la mia generazione pensava solo al campo, a faticare, basandosi su radici forti. Oggi è tutto facile, viene preso con leggerezza e non si capisce il vero valore della vita. Peraltro sento parlare di giovani, ma hanno 22723 anni, un'età in cui io, Del Piero, Nesta Totti, avevamo già giocato 200 gare in Serie A. Oggi la crescita è lenta, i ragazzi sono viziati, hanno poca voglia di faticare e finiscono in queste situazioni assurde. Sono scioccato da tutto quello che leggo”.