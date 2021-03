Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha commentato così il momento attuale della Juve: "In questo momento Danilo e Chiesa sono i migliori giocatori della rosa di Pirlo e per il futuro vedo loro. Il brasiliano mi ha sorpreso per la personalità che mette in campo, dimostrando anche da mediano che il pallone non scotta tra i piedi. Credo che sia un esperimento riuscito, perché questo suo atteggiamento viene percepito anche dal resto della squadra".