L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dei bianconeri.'I bianconeri per superare una squadra come l’Inter, più attrezzata e allenata benissimo da Inzaghi, devono avere tenacia e “sporcarsi”. È ora che la Juventus torni antipatica e vincente, come ai miei tempi. Per battere l’Inter conteranno i dettagli e gli episodi: per vincere possono bastare un tiro da fuori, un calcio d’angolo ben sfruttato o una ripartenza fulminante'.