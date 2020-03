L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato a Leggo della situazione che sta vivendo adesso l'Italia e lui nel particolare: "Vivo a Crema, una delle città con più contagiati d’Italia. Sento continuamente passare le ambulanze. Soltanto Codogno è stata subito blindata, le altre zone no. Molti all’inzio avevano sottovalutato il pericolo? Direi almeno l’80% dei cittadini, compreso purtroppo chi ci governa. Io invece no. Avendo paura delle malattie, non ho praticamente contatti con nessuno da tre settimane. Un disastro, per il Paese. E il picco non è ancora arrivato. L’Europeo slitta al 2021? Sono contento, ora come ora gli Europei non interessano a nessuno. Quanto alla ripresa della A, navighiamo a vista. Si riparte solo quando non ci sono più contagiati. Ma per me il campionato non potrà più essere quello che era. Favorevole ai playoff? Assolutamente sì, sempre che si riesca a ripartire a inizio maggio. Playoff per le prime quattro con andata e ritorno: sai che spettacolo vedere la Juve capolista contro l’Atalanta quarta? Oppure, ancora meglio, playoff per le prime otto con gare secche in casa di chi ha più punti in classifica".