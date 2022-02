Alessio Tacchinardi, dopo la Juventus, ha vissuto due anni calcistici al Villarreal. Chiaro che la partita di Champions è già incastrata nel suo cuore. A tal proposito, a Gazzetta, Tacchinardi parla del suo periodo in Spagna: "Zero tensione, il clima allo stadio è di festa, anche se i tifosi fanno le coreografie con la scritta “infierno amarillo”. Ricordo Villarreal-Inter del 2006: noi al porto a mangiare il pesce alla vigilia, l’Inter chiusa per tre giorni in un albergo a una rotonda".